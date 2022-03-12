Практически все из 14 коридоров для эвакуации сегодня уже запущены - ОП

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“Сегодня должны работать 14 коридоров для эвакуации, практически все уже запущены, люди эвакуируются”, - сказал Тимошенко.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала полный перечень маршрутов гуманитарных коридоров на сегодня, 12 марта.

В частности, в Мариуполь, куда ранее блокировались "зеленые коридоры" из-за вражеских обстрелов, отправились автобусы для эвакуации людей.