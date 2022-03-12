Из Бучи удалось вывезти людей 20 автобусами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Из Бучи, в районе которой идут бои, удалось вывезти людей двадцатью автобусами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"20 автобусов из Бучи прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", - сообщил чиновник в Telegram.
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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала полный перечень маршрутов гуманитарных коридоров на сегодня, 12 марта.
По состоянию на 13 часов из 14 коридоров запустили почти все, указывал Тимошенко.