Из Бучи удалось вывезти людей 20 автобусами

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"20 автобусов из Бучи прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", - сообщил чиновник в Telegram.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала полный перечень маршрутов гуманитарных коридоров на сегодня, 12 марта.

По состоянию на 13 часов из 14 коридоров запустили почти все, указывал Тимошенко.