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З.Бонєка переобрали головою Польського футбольного союзу

З.Бонєка переобрали головою Польського футбольного союзу

Київ • УНН

 • 8310 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Відомий польський футболіст, тренер і бізнесмен Збіґнєв Бонєк, який чотири роки очолював Польський футбольний союз, став переможцем чергових виборів і повторно очолив цю організацію. У голосуванні здобув 99 голосів, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Його суперника, Юзефа Войцєховського, підтримали лише 16 делегатів і він вийшов із зали засідань, формально не знімаючи своєї кандидатури. Проте, голосування відбулося, щоб уникнути можливих судових позовів.

Головною метою на другий термін повноважень Збіґнєв Бонєк вважає, зокрема, популяризацію фізичної активності серед польського суспільства.

“Бенефіціаром того, що чи робимо в Польському футбольному союзі, будуть нащадки. Бо на все в житті треба часу. Ті, кому сьогодні 13, 14, 15 років, за кілька років будуть гравцями екстракласу, першої ліги, польської збірної, а я вже тоді не буду головою Польського футбольного союзу. Ми стараємося виконати роботу на благо інших, а перш за все, постійно думати про те, щоб з польським футболом було якнайкраще”, — сказав Збіґнєв Бонєк, переобраний на посаду голови Польського футбольного союзу.

Крім голови Польського футбольного союзу, обрано п’ятьох віце-голів і дванадцятьох членів правління.

 

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