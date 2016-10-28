З.Бонека переизбрали председателем Польского футбольного союза
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Известный польский футболист, тренер и бизнесмен Збигнев Бонек, который четыре года возглавлял Польский футбольный союз, стал победителем очередных выборов и повторно возглавил эту организацию. В голосовании получил 99 голосов, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Его соперника, Юзефа Войцеховского, поддержали лишь 16 делегатов и он вышел из зала заседаний, формально не снимая свою кандидатуру. Однако, голосование состоялось, чтобы избежать возможных судебных исков.
Главной целью на второй срок полномочий Збигнев Бонек считает, в частности, популяризацию физической активности среди польского общества.
"Бенефициаром того, что делаем ли в Польском футбольном союзе, будут потомки. Ибо всему в жизни нужно времени. Те, кому сегодня 13, 14, 15 лет, за несколько лет будут игроками экстракласса, первой лиги, польской сборной, а я уже тогда не буду председателем Польского футбольного союза. Мы стараемся выполнить работу на благо других, а прежде всего, постоянно думать о том, чтобы с польским футболом было лучше", - сказал Збигнев Бонек, переизбранный на должность председателя Польского футбольного союза.
Кроме главы Польского футбольного союза, избрано пяти вице-председателей и двенадцать членов правления.