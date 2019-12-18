З 2 січня у столиці запрацює 15 майданчиків для збору новорічних ялинок

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві облаштували 15 пунктів прийому новорічних дерев, що запрацюють з 2 січня. Окрім того розпочалась кампанія із попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.