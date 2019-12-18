З 2 січня у столиці запрацює 15 майданчиків для збору новорічних ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві облаштували 15 пунктів прийому новорічних дерев, що запрацюють з 2 січня. Окрім того розпочалась кампанія із попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"КО "Київзеленбуд" уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва", – повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.
Так, на території районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні місця для збору новорічних ялинок, які будуть подрібнені на тріску для подальшого використання у виробничих потребах. Зокрема, отриману тріску планується використовувати для того, щоб мульчувати ґрунт (вкривати для захисту від пересихання) у лунках вічнозелених рослин, що ростуть у зелених господарствах та на території міста.
"Закликаємо киян запланувати не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію до одного з пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 2 січня 2019 року", – додав Мальований.
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Зазначається, що минулого року комунальне об’єднання "Київзеленбуд" прийняло на утилізацію понад 5 000 ялинок.
Також Мальований додав, що розпочато кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Так, на території лісопаркових господарств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", особливу увагу приділятимуть охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, які примикають до автодоріг і залізничних шляхів.
"Передбачені спільні рейди та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Крім того, з метою збереження хвойних красунь від варварського ламання та викрадення з парків, скверів та інших зелених зон Києва, працівники районних КП УЗН оброблятимуть дерева спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні "розкриваються" різким неприємним запахом, здатним зіпсувати будь-яке свято. Ці речовини не шкідливі для рослин, проте неприємні для людей", - резюмували в КМДА.
Нагадаємо, Держлісагентство продає оптовикам ялинки за ціною 80 гривень за погонний метр.