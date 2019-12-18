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Со 2 января в столице заработает 15 площадок для сбора новогодних елок

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве обустроили 15 пунктов приема новогодних деревьев, заработают со 2 января. Кроме того началась кампания по предупреждению самовольных порубок елок в предновогодний период 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"КО "Киевзеленстрой" уже начало кампанию по предупреждению самовольных порубок елок в предновогодний период 2020 года. Также обустроены 15 пунктов приема новогодних деревьев в каждом районе Киева", - сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

Так, на территории районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные места для сбора новогодних елок, которые будут измельчены на щепу для дальнейшего использования в производственных нуждах. В частности, полученную щепу планируется использовать для того, чтобы мульчировать почву (укрывать для защиты от пересыхания) в лунках вечнозеленых растений, растущих в зеленых хозяйствах и на территории города.

"Призываем киевлян запланировать не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019 года", - добавил Малеванный.

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Отмечается, что в прошлом году коммунальное объединение "Киевзеленстрой" приняло на утилизацию более 5000 елок.

Также Малеванный добавил, что начата кампания по предупреждению самовольных порубок елок в предновогодний период 2020 года. Так, на территории лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", особое внимание будет уделяться охране хвойных насаждений младшего класса возраста, примыкающих к автодорогам и железнодорожных путей.

"Предусмотрены совместные рейды и патрулирование с привлечением работников государственной экологической инспекции и должностных лиц патрульной полиции. Кроме того, с целью сохранения хвойных красавиц от варварской ломки и похищения из парков, скверов и других зеленых зон Киева, работники районных КП СЗН будут обрабатывать деревья специальными веществами, которые в теплом помещении "раскрываются" резким неприятным запахом, способным испортить любой праздник. Эти вещества безвредны для растений, однако неприятные для людей", - резюмировали в КГГА.

Напомним, Гослесагентство продает оптовикам елки по цене 80 гривен за погонный метр.

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