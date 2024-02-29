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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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З 1 вересня в окупованих українських навчальних закладах вивішуватимуть російський "триколор"

Київ • УНН

 • 61186 перегляди

Російське законодавство вимагає від усіх навчальних закладів на окупованих територіях вивішувати російський прапор з 1 вересня.

З 1 вересня в окупованих українських навчальних закладах вивішуватимуть російський "триколор"

російський закон зобов'язує всі навчальні заклади вивішувати свій "триколор". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

рф вирішила вжити нових заходів для встановлення свого впливу в окупованих територіях. З 1 вересня всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші будуть зобов'язані вивішувати офіційний прапор країни-терориста.

Додамо

Раніше встановлення прапора було добровільно-примусовим і теоретично директори мали право відмовити. Відтак влада у кремлі вирішила усунути це "ліберальне" обмеження.

Приготування до "виборів": на ТОТ рф посилює репресії29.02.24, 04:49 • 67980 переглядiв

Юлія Котвицька

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