З 1 вересня в окупованих українських навчальних закладах вивішуватимуть російський "триколор"
Київ • УНН
Російське законодавство вимагає від усіх навчальних закладів на окупованих територіях вивішувати російський прапор з 1 вересня.
російський закон зобов'язує всі навчальні заклади вивішувати свій "триколор". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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рф вирішила вжити нових заходів для встановлення свого впливу в окупованих територіях. З 1 вересня всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші будуть зобов'язані вивішувати офіційний прапор країни-терориста.
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Раніше встановлення прапора було добровільно-примусовим і теоретично директори мали право відмовити. Відтак влада у кремлі вирішила усунути це "ліберальне" обмеження.
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