С 1 сентября в оккупированных украинских учебных заведениях будут вывешивать российский "триколор"
Киев • УНН
российское законодательство требует от всех учебных заведений на оккупированных территориях вывешивать российский флаг с 1 сентября.
российский закон обязывает все учебные заведения вывешивать свой "триколор". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
рф решила принять новые меры для установления своего влияния в оккупированных территориях. С 1 сентября все захваченные детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы будут обязаны вывешивать официальный флаг страны-террориста.
Добавим
Ранее установление флага было добровольно-принудительным и теоретически директора имели право отказать. Поэтому власть в Кремле решила устранить это "либеральное" ограничение.
Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии29 февраля 2024, 02:49 • 21499 просмотров
С 1 сентября в оккупированных украинских учебных заведениях будут вывешивать российский "триколор"
российское законодательство требует от всех учебных заведений на оккупированных территориях вывешивать российский флаг с 1 сентября.
Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов
Франция запрещает использовать названия мяса для продуктов растительного происхождения из-за юридической неопределенности. Премьер-министр Габриэль Аттал объявил об этом во вторник, 27 февраля.
29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения
Сегодня, 29 февраля, гастрономические гурманы могут присоединиться к празднованию Дня лягушачьих лапок. Событие было основано в США, и впоследствии стало популярным во многих странах мира.
Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину
VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.
Сообщено о пусках управляемых бомб в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.
Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен
27 приемных семей и детских домов семейного типа Харьковской области получили денежные сертификаты на сумму 50 000 гривен каждый из областного бюджета.
Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции
В среду вечером грузовой поезд в Швеции наехал на трех пешеходов на станции в Эребру и серьезно травмировал их.
Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу
Граждане Молдовы пытались провезти через украинскую границу 100 000 долларов США, но были задержаны пограничниками.
Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии
рф усиливает репрессии на оккупированных украинских территориях, проводя рейды, стягивая более 10 000 росгвардейцев для посещения домов и привлекая "добровольцев" для контроля над местными жителями.
Ощадбанк разворачивает мобильный банк на Херсонщине
Мобильное подразделение Ощадбанка начало предоставлять банковские услуги жителям Херсонской области, где нет стационарных отделений.