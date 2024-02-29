российский закон обязывает все учебные заведения вывешивать свой "триколор". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

рф решила принять новые меры для установления своего влияния в оккупированных территориях. С 1 сентября все захваченные детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы будут обязаны вывешивать официальный флаг страны-террориста.

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Ранее установление флага было добровольно-принудительным и теоретически директора имели право отказать. Поэтому власть в Кремле решила устранить это "либеральное" ограничение.

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