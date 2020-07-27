"Ювентус" завоював рекордний чемпіонський титул Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Завдяки перемозі над “Сампдорією” у 36 турі, туринський “Ювентус” завоював титул чемпіона Серії А, передає УНН з посиланням на сайт команди.
По голу в кожному таймі від Роналду та Бернардескі принесли туринцям виграш 2:0. На 74 хвилині “Сампдорія” залишилась у меншості через вилучення Торсбі.
В активі “Ювентуса” 83 очки, що на 7 більше ніж у “Аталанти”. “Ювентус” в 36-й і в дев’ятий раз поспіль виграв чемпіонат Італії. За кількістю тріумфів в Серії А, головному дивізіоні італійського футболу, туринський клуб займає перше місце. У трійку кращих за цим показником входять “Мілан” та “Інтер” — по 18 чемпіонських.
Відзначимо, що в минулому сезоні “Ювентус” перевершив досягнення “Ліона”, який в період з 2002 по 2008 рік виграв сім чемпіонських титулів.