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08:58 • 10504 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 114881 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119413 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Ювентус" завоевал рекордный чемпионский титул Серии А

"Ювентус" завоевал рекордный чемпионский титул Серии А

Киев  •  УНН

 • 12712 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Благодаря победе над “Сампдорией” в 36 туре, туринский “Ювентус” завоевал титул чемпиона Серии А, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

По голу в каждом тайме от Роналду и Бернардески принесли туринцам выигрыш 2:0. На 74 минуте “Сампдория” осталась в меньшинстве после удаления Торсби.

В активе “Ювентуса” 83 очка, что на 7 больше чем у “Аталанты”. “Ювентус” в 36-й и в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. По количеству триумфов в Серии А, главном дивизионе итальянского футбола, туринский клуб занимает первое место. В тройку лучших по этому показателю входят “Милан” и “Интер” — по 18 чемпионских.

Отметим, что в прошлом сезоне “Ювентус” превзошел достижение “Лиона”, который в период с 2002 по 2008 год выиграл семь чемпионских титулов.

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