"Ювентус" завоевал рекордный чемпионский титул Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Благодаря победе над “Сампдорией” в 36 туре, туринский “Ювентус” завоевал титул чемпиона Серии А, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
По голу в каждом тайме от Роналду и Бернардески принесли туринцам выигрыш 2:0. На 74 минуте “Сампдория” осталась в меньшинстве после удаления Торсби.
В активе “Ювентуса” 83 очка, что на 7 больше чем у “Аталанты”. “Ювентус” в 36-й и в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. По количеству триумфов в Серии А, главном дивизионе итальянского футбола, туринский клуб занимает первое место. В тройку лучших по этому показателю входят “Милан” и “Интер” — по 18 чемпионских.
Отметим, что в прошлом сезоне “Ювентус” превзошел достижение “Лиона”, который в период с 2002 по 2008 год выиграл семь чемпионских титулов.