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Юрія Дудя викликали у білоруський суд через інтерв'ю з Тімою Білоруських

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російського блогера і журналіста Юрія Дудя викликали в білоруський суд після інтерв'ю, яке він брав у виконавця Тіми Білоруських (Тимофій Морозов) для свого YouTube-каналу, повідомляє УНН з посиланням на Mash.

Деталі

Повідомляється, що в бесіді з журналістом виконавець скаржився, що йому довелося покинути лейбл Kaufman через розбіжності з продюсером, а також жорстких умов контракту.

Співак заявив, що хотів отримувати 25% прибутку і випускати треки, які йому подобались. Крім того, артисту доводилося приховувати від шанувальників, що у нього є дочка.

У той же час, власникам лейбла Kaufman ці слова не сподобалися.

Цитата

"Подружжю Розніченко (власникам лейбла - ред.) це не сподобалося. Вони озброїлися усією міццю білоруської справедливості і подали позов про захист честі і гідності. Ленінський суд Мінська почав розглядати справу, але так як Дудь - співвідповідач, без нього процес відбутися не може. А знаючи, як довго Юра до чогось готується, суддя дав йому час до 22 квітня наступного року. На цю дату призначено наступне засідання", - передає видання.

Додамо

У Білорусі проходять репресії щодо опозиційних журналістів. Влада проводить масштабні обшуки в редакціях, заарештовуючи кореспондентів.

А 27 серпня стало відомо, що Білоруську асоціацію журналістів (БАЖ) ліквідували за рішенням Верховного суду країни.

Формальною причиною для припинення діяльності організації став позов міністерства юстиції "в зв'язку з неприйняттям заходів щодо усунення порушень з боку БАЖ і повторним (після винесеного письмового попередження) порушенням законодавства".

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