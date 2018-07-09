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Юнкер: боротьба з корупцією в Україні впливатиме на надання допомоги від ЄС

Юнкер: боротьба з корупцією в Україні впливатиме на надання допомоги від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Ефективність української антикорупційної системи відіграватиме свою роль у наданні макроекономічної допомоги від ЄС Україні. Про це сказав голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час спільної заяви після саміту Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.

“Звісно ми стурбовані процесом зростання корупції в Україні, але ми помітили величезний прогрес у цьому напрямку. Я не хочу сказати, що країна повністю антикорупційна, але ми бачимо ті зрушення, що країна намагається покращити ситуацією та боротись із корупцією”, — сказав Юнкер.

За його словами, в ЄС обізнані щодо того, що в Україні був прийнятий закон про створення Антикорупційного суду, і вітають відповідне рішення.

“Звісно, Україна матиме домашнє завдання на майбутнє ще більше боротись із корупцією, і я думаю, що це буде тест на ефективність української антикорупційної системи, і він залишається важливим елементом нашого процесу екзамену та залишатиметься на порядку денному, і відіграватиме свою роль у наданні макроекономічної допомоги Україні”, - сказав він.

Як повідомляв УНН, Україна і ЄС намір підписати меморандум у вересні цього року для отримання першого траншу макрофінансової допомоги вже восени цього року.

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