Юнкер: борьба с коррупцией в Украине будет влиять на предоставлении помощи от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Эффективность украинской антикоррупционной системы будет играть свою роль в предоставлении макроэкономической помощи от ЕС Украине. Об этом сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время совместного заявления после саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Конечно, мы обеспокоены процессом роста коррупции в Украине, но мы заметили огромный прогресс в этом направлении. Я не хочу сказать, что страна полностью антикоррупционная, но мы видим сдвиги, страна пытается улучшить ситуацию и бороться с коррупцией", - сказал Юнкер.
По его словам, в ЕС осведомлены о том, что в Украине был принят закон о создании Антикоррупционного суда, и приветствуют соответствующее решение.
"Конечно, у Украины будет домашнее задание на будущее еще больше бороться с коррупцией, и я думаю, что это будет тест на эффективность украинской антикоррупционной системы, и он остается важным элементом нашего процесса экзамена и будет оставаться на повестке дня и будет играть свою роль в предоставлении макроэкономической помощи Украине", - сказал он.
Как сообщал УНН, Украина и ЕС намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша макрофинансовой помощи уже осенью этого года.