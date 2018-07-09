Юнкер: борьба с коррупцией в Украине будет влиять на предоставлении помощи от ЕС

"Конечно, мы обеспокоены процессом роста коррупции в Украине, но мы заметили огромный прогресс в этом направлении. Я не хочу сказать, что страна полностью антикоррупционная, но мы видим сдвиги, страна пытается улучшить ситуацию и бороться с коррупцией", - сказал Юнкер.

По его словам, в ЕС осведомлены о том, что в Украине был принят закон о создании Антикоррупционного суда, и приветствуют соответствующее решение.

"Конечно, у Украины будет домашнее задание на будущее еще больше бороться с коррупцией, и я думаю, что это будет тест на эффективность украинской антикоррупционной системы, и он остается важным элементом нашего процесса экзамена и будет оставаться на повестке дня и будет играть свою роль в предоставлении макроэкономической помощи Украине", - сказал он.

Как сообщал УНН, Украина и ЕС намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша макрофинансовой помощи уже осенью этого года.