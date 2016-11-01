Юний дзюдоїст із Кропивницького здобув “бронзу” на міжнародному турнірі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кропивницький дзюдоїст Ілля Шведенко став бронзовим призером ХХІ Міжнародного турніру з дзюдо “Lviv judo open-2016”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі Федерації дзюдо та самбо Кіровоградської області.
Учасниками стали понад 700 юнаків 2001-2005 р.н.
Вихованець ОКДЮСШ “Ніка” серед дзюдоїстів 2004-2005 р.н., де змагалося 37 борців, впевнено провів три поспіль поєдинки у ваговій категорії до 32 кг, перемігши у кожній своїх суперників. Єдиної поразки Ілля Шведенко зазнав у боротьбі за вихід до фіналу, після чого виграв бій за третє місце та став бронзовим призером змагань.
Як повідомляв УНН, українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате.