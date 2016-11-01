Юный дзюдоист из Кропивницкого получил "бронзу" на международном турнире

Участниками стали более 700 юношей 2001-2005 г.р.

Воспитанник ОКДЮСШ "Ника" среди дзюдоистов 2004-2005 г.р., где соревновались 37 борцов, уверенно провел три подряд поединка в весовой категории до 32 кг, победив в каждой своих соперников. Единственное поражение Илья Шведенко получил в борьбе за выход в финал, после чего выиграл бой за третье место и стал бронзовым призером соревнований.

Как сообщал УНН, Украинка стала бронзовым призером чемпионата мира по каратэ.