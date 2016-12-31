Юніорська збірна України посіла друге місце на міжнародному турнірі в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Юніорська збірна команда України зазнала поразки у серії післяматчевих кидків у грі проти чеської “Спарти” — 2:3. Зустріч проходила в рамках фіналу міжнародного турніру в Угорщині, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
Рахунок у матчі було відкрито лише у заключному періоді. Традиційно для цього турніру “жовто-блакитним” довелося відіграватися. Проте шайби Олександра Фірсова та Данила Козачука вивели “синьо-жовтих” вперед. Відігратися чехам вдалося за 28 секунд до фінальної сирени. Ріхард Землічка випустив шостого польового гравця замість голкіпера і це дозволило “Спарті” перевести гру до овертайму.
Шанс не доводити справу до післяматчевих кидків був в української команди після вилучення Ондрея Гавліна. Але свої нагоди підопічні Ігнатьєва не використали, а у серії буллітів більше пощастило “Спарті”.
Таким чином, саме чеська команда стала тріумфатором змагання.
Варто відзначити, що юніорська збірна України жодного разу не поступилася в основний час ігор на турнірі, обігравши в попередніх баталіях збірні Угорщини (4:1) та Польщі (5:3).