Юниорская сборная Украины заняла второе место на международном турнире в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Юниорская сборная команда Украины потерпела поражение в серии послематчевых бросков в игре против чешской "Спарты" - 2: 3. Встреча проходила в рамках финала международного турнира в Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Счет в матче был открыт лишь в заключительном периоде. Традиционно для этого турнира "желто-голубым" пришлось отыгрываться. Однако шайбы Александра Фирсова и Даниила Козачука вывели "сине-желтых" вперед. Отыграться чехам удалось за 28 секунд до финальной сирены. Рихард Земличка выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря и это позволило "Спарте" перевести игру до овертайма.
Шанс не доводить дело до послематчевых бросков был у украинской команды после удаления Ондрея Гавлина. Но свои возможности подопечные Игнатьева не использовали, а в серии буллитов больше повезло "Спарте".
Таким образом, именно чешская команда стала триумфатором соревнования.
Стоит отметить, что юниорская сборная Украины ни разу не уступила в основное время игр на турнире, обыграв в предыдущих баталиях сборные Венгрии (4: 1) и Польши (5: 3).