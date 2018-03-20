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Юніорська збірна України оголосила розширений склад на домашній ЧС з хокею

Юніорська збірна України оголосила розширений склад на домашній ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Старший тренер юніорської збірної команди України Олег Ігнатьєв визначився зі списком кандидатів на участь в чемпіонаті світу з хокею серед юніорів 2018 року, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.

Нижчезазначені спортсмени будуть викликані на заключний етап підготовки до змагання. Загалом до розширеного списку потрапили прізвища 3 голкіперів, 8 захисників та 15 нападників. Список може зазнати змін у випадку травм спортсменів.

Розширений список кандидатів:

Воротарі: Артур Оганджанян (“Boch Militia” U18, США), Дмитро Сердюк (ДЮСШ “Кристал” Саратов, Росія), Владислав Гурко (МХК “Динамо”);

Захисники: Кирило Будько (“СКА-Варяги”, Росія), Микита Табашник, Сергій Логач, Богдан Грицюк, Михайло Васильєв (всі — “Білий Барс”), Даніїл Бабчук (МХК “Динамо”), Микита Кругляков (МДЮСШ “Дніпро”), Андрій Євтухов (ДЮСШ “Крижинка”);

Нападники: Олексій Миклуха, Богдан Середницький (“Списска Нова-Вес”, Словаччина), Давид Іващенко (“Скаліца”, Словаччина), Артем Матейченко (ДЮСШ “Локомотив”, Росія), Денис Архіпенко ("Wilkes-Barre"/"Scranton Knights“, EHL, США), Олександр Пересунько (“Boston Jr. Bruins”, NCDC, США), Тимур Хмельов (“Okanagan Europe” U18, Австрія), Фелікс Морозов, Дмитро Даниленко (обидва — “Білий Барс”), Дмитро Халін, Олексій Сиротенко (обидва — МХК “Динамо”), Богдан Арабов, (“Галицькі Леви”), Гліб Кривошапкін (ХК “Кременчук”), Даніїл Дуюн (МДЮСШ “Дніпро”) та Кирило Ланін (“СДЮСШОР”).

Зауважимо, що навчально-тренувальний збір команди розпочнеться у Броварах на початку квітня.

Додамо також, наша команда готуватиметься до чемпіонату світу, який з 14 по 20 квітня відбудеться у Києві. Суперниками української збірної будуть однолітки із Австрії, Угорщини, Італії, Японії та Румунії.

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