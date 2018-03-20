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Юниорская сборная Украины объявила расширенный состав на домашний ЧМ по хоккею

Юниорская сборная Украины объявила расширенный состав на домашний ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 9738 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Старший тренер юниорской сборной команды Украины Олег Игнатьев определился со списком кандидатов на участие в чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2018 года, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

Нижеприведенные спортсмены будут вызваны на заключительный этап подготовки к соревнованию. Всего в расширенный список попали фамилии 3 голкиперов, 8 защитников и 15 нападающих. Список может претерпеть изменения в случае травм спортсменов.

Расширенный список кандидатов:

Вратари: Артур Оганджанян (“Boch Militia” U18, США), Дмитрий Сердюк (ДЮСШ “Кристалл” Саратов, Россия), Владислав Гурко (МХК “Динамо”);

Защитники: Кирилл Будько (“СКА-Варяги”, Россия), Никита Табашник, Сергей Логач, Богдан Грицюк, Михаил Васильев (все — “Белый Барс”), Даниил Бабчук (МХК “Динамо”), Никита Кругляков (МДЮСШ “Днепр”), Андрей Евтухов (ДЮСШ “Льдинка”)

Нападающие: Алексей Миклухо, Богдан Середницкий (“Списска Нова-Вес”, Словакия), Давид Иващенко (“Скалица”, Словакия), Артем Матейченко (ДЮСШ “Локомотив”, Россия), Денис Архипенко ("Wilkes-Barre"/“Scranton Knights “, EHL, США), Александр Пересунько (” Boston Jr. Bruins “, NCDC, США), Тимур Хмелев (“Okanagan Europe „U18, Австрия), Феликс Морозов, Дмитрий Даниленко (оба -“ Белый Барс”), Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко (оба — МХК “Динамо”), Богдан Арабов, (“Галицкие Львы”), Глеб Кривошапкин (ХК “Кременчуг”), Даниил Дуюнов (МДЮСШ “Днепр”) и Кирилл Ланин (“СДЮСШОР”).

Заметим, что учебно-тренировочный сбор команды начнется в Броварах в начале апреля.

Добавим также, наша команда будет готовиться к чемпионату мира, который с 14 по 20 апреля состоится в Киеве. Соперниками украинской сборной будут сверстники из Австрии, Венгрии, Италии, Японии и Румынии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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