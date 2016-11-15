Ю.Тимошенко запевнила, що питання виключення Н.Савченко із фракції не обговорювалось
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що питання виключення з фракції народного депутата Надії Савченко не обговорюється. Про це вона заявила в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Ні, ми не обговорювали таке питання (виключення Н.Савченко із фракції - ред.) і обговорювати не будемо”, - зазначила Ю.Тимошенко.
Нагадаємо, Депутат Верховної ради Надія Савченко написала відкритого листа обраному президенту США Дональду Трампу.
У листі обраному президенту США Н.Савченко нагадала, що Україна страждає від агресії РФ, попросила про посилення технічної і військової підтримки Києва та допомоги у звільненні українських заручників.