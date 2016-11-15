Ю.Тимошенко заверила, что вопрос исключения Н.Савченко из фракции не обсуждался

"Нет, мы не обсуждали такой вопрос (исключение Н.Савченко из фракции - ред.) И обсуждать не будем", - отметила Ю.Тимошенко.

Напомним, Депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу.

В письме избранному президенту США Н.Савченко напомнила, что Украина страдает от агрессии РФ, попросила об усилении технической и военной поддержки Киева и помощи в освобождении украинских заложников.