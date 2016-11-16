Ю.Тимошенко визнала мітинги В.Рабиновича під Нацбанком ефективними - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, в ефірі центрального телеканалу лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про свою підтримку мітингу під НБУ, який організував Вадим Рабинович. Вона повідомила, що зібралися люди захищають свої права, більш того, вона заступилася за Надію Савченко, яка брала участь в цьому мітингу. Про це заявив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спиридонов, передає УНН.
Ю.Тимошенко стверджує, що у вівторок на вулицю виходили справжні вкладники банків.
"Скажіть, будь ласка, якби люди вийшли за гроші, підписував би президент в своєму кабінеті в такому прискореному режимі законопроект про задоволення вимог вкладників банку" Михайлівський "? Ніколи, якби там були проплачені люди", - сказала лідер фракції "Батьківщина". Також Тимошенко назвала прийняття законопроекту щодо виплат коштів вкладникам банків "перемогою людей".
Експерт Микола Спиридонов зазначив, що такі публічні заяви свідчать про те, що Юлія Тимошенко, так, чи інакше визнає ефективність демонстрацій під Нацбанком. Можна припустити, що в разі потреби, вона може приєднатися до протестів, які ініціював Вадим Рабинович і партія "За життя", адже саме вони почали мітинги з 8-го листопада, до них приєдналися інші ", - повідомив він.