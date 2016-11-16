Ю.Тимошенко признала митинги В.Рабиновича под Нацбанком эффективными - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября, в эфире центрального телеканала лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила о своей поддержке митинга под НБУ, который организовал Вадим Рабинович. Она сообщила, что собравшиеся люди защищают свои права, более того, она заступилась за Надежду Савченко, которая принимала участие в этом митинге. Об этом заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов, передает УНН.
Ю.Тимошенко утверждает, что во вторник на улицу выходили настоящие вкладчики банков.
"Скажите, пожалуйста, если бы люди вышли за деньги, подписывал бы президент в своем кабинете в таком ускоренном режиме законопроект об удовлетворении требований вкладчиков банка "Михайловский"? Никогда, если бы там были проплаченные люди", – сказала лидер фракции “Батькивщина”. Также Тимошенко назвала принятие законопроекта относительно выплат средств вкладчикам банков "победой людей".
Эксперт Николай Спиридонов отметил, что такие публичные заявления свидетельствуют о том, что Юлия Тимошенко, так, или иначе признает эффективность демонстраций под нацбанком. Можно предположить, что в случае надобности, она может присоединиться к протестам, которые инициировал Вадим Рабинович и партия “За життя”, ведь именно они начали митинги с 8-го ноября, позже присоединились другие”, - сообщил он.