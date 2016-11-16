Ю.Тимошенко признала митинги В.Рабиновича под Нацбанком эффективными - эксперт

Ю.Тимошенко утверждает, что во вторник на улицу выходили настоящие вкладчики банков.

"Скажите, пожалуйста, если бы люди вышли за деньги, подписывал бы президент в своем кабинете в таком ускоренном режиме законопроект об удовлетворении требований вкладчиков банка "Михайловский"? Никогда, если бы там были проплаченные люди", – сказала лидер фракции “Батькивщина”. Также Тимошенко назвала принятие законопроекта относительно выплат средств вкладчикам банков "победой людей".

Эксперт Николай Спиридонов отметил, что такие публичные заявления свидетельствуют о том, что Юлия Тимошенко, так, или иначе признает эффективность демонстраций под нацбанком. Можно предположить, что в случае надобности, она может присоединиться к протестам, которые инициировал Вадим Рабинович и партия “За життя”, ведь именно они начали митинги с 8-го ноября, позже присоединились другие”, - сообщил он.