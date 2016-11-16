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15 марта, 19:03 • 111209 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155170 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130671 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108833 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103562 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100150 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ю.Тимошенко признала митинги В.Рабиновича под Нацбанком эффективными - эксперт

Киев • УНН

 • 5160 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября, в эфире центрального телеканала лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила о своей поддержке митинга под НБУ, который организовал Вадим Рабинович. Она сообщила, что собравшиеся люди защищают свои права, более того, она заступилась за Надежду Савченко, которая принимала участие в этом митинге. Об этом заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов, передает УНН.

Ю.Тимошенко утверждает, что во вторник на улицу выходили настоящие вкладчики банков.

"Скажите, пожалуйста, если бы люди вышли за деньги, подписывал бы президент в своем кабинете в таком ускоренном режиме законопроект об удовлетворении требований вкладчиков банка "Михайловский"? Никогда, если бы там были проплаченные люди", – сказала лидер фракции “Батькивщина”. Также Тимошенко назвала принятие законопроекта относительно выплат средств вкладчикам банков "победой людей".

Эксперт Николай Спиридонов отметил, что такие публичные заявления свидетельствуют о том, что Юлия Тимошенко, так, или иначе признает эффективность демонстраций под нацбанком. Можно предположить, что в случае надобности, она может присоединиться к протестам, которые инициировал Вадим Рабинович и партия “За життя”, ведь именно они начали митинги с 8-го ноября, позже присоединились другие”, - сообщил он.

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