Ю.Стець обговорив з послом Японії арешт журналіста Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр інформаційної політики Юрій Стець під час зустрічі з послом Японії в Україні Сумі Шігекі підняв питання арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.
Так, 3 листопада 2016 року міністр інформаційної політики України Юрій Стець провів зустріч з надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Сумі Шігекі. Під час зустрічі Ю.Стець підняв тему арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.
Міністр наголосив на тому, що він на кожній зустрічі звертається до кожного дипломата з проханням допомогти підняти тему Р.Сущенка на міжнародне обговорення.
“Я прошу підняти це питання і з Вашого боку, адже будь-яка заява країн світу — шлях до визволення журналіста”, — звернувся Юрій Стець до посла Японії, наголосивши, що це питання перебуває в політичній площині.
С.Шігекі висловив розуміння важливості питання щодо арештованого українського корреспондента і зазначив, що Японія зацікавлена в отриманні інформації з українських джерел.