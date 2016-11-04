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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Ю.Стець обговорив з послом Японії арешт журналіста Р.Сущенка

Ю.Стець обговорив з послом Японії арешт журналіста Р.Сущенка

Київ • УНН

 • 8618 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр інформаційної політики Юрій Стець під час зустрічі з послом Японії в Україні Сумі Шігекі підняв питання арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.

Так, 3 листопада 2016 року міністр інформаційної політики України Юрій Стець провів зустріч з надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Сумі Шігекі. Під час зустрічі Ю.Стець підняв тему арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Міністр наголосив на тому, що він на кожній зустрічі звертається до кожного дипломата з проханням допомогти підняти тему Р.Сущенка на міжнародне обговорення.

“Я прошу підняти це питання і з Вашого боку, адже будь-яка заява країн світу — шлях до визволення журналіста”, — звернувся Юрій Стець до посла Японії, наголосивши, що це питання перебуває в політичній площині.

С.Шігекі висловив розуміння важливості питання щодо арештованого українського корреспондента і зазначив, що Японія зацікавлена в отриманні інформації з українських джерел.

Українські Національні Новини

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