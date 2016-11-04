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15 марта, 19:03 • 115436 просмотра

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Ю.Стець обсудил с послом Японии арест журналиста Р.Сущенка

Ю.Стець обсудил с послом Японии арест журналиста Р.Сущенка

Киев • УНН

 • 8618 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр информационной политики Юрий Стець во время встречи с послом Японии в Украине Суми Шигеки поднял вопрос арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

Так, 3 ноября 2016 года министр информационной политики Украины Юрий Стець провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Суми Шигеки. Во время встречи Ю.Стець поднял тему арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

Министр отметил, что он на каждой встрече обращается к каждому дипломату с просьбой помочь поднять тему Р.Сущенка на международное обсуждение.

"Я прошу поднять этот вопрос и с Вашей стороны, ведь любое заявление стран мира - путь к освобождению журналиста", - обратился Юрий Стець к послу Японии, отметив, что этот вопрос находится в политической плоскости.

С.Шигеки выразил понимание важности вопроса относительно арестованного украинского корреспондента и отметил, что Япония заинтересована в получении информации из украинских источников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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