Ю.Луценку рекомендували двох кандидатів на посаду керівника Генінспекції ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генеральному прокуророві України Юрію Луценку конкурсна комісія рекомендувала дві кандидатури на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ. Про це повідомили УНН у прес-службі Генпрокуратури.
За інформацією прес-служби, комісія провела співбесіди з 12 кандидатами на посаду керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.
"За результатами голосування 15 листопада 2016 року більшістю від загального складу Комісії прийнято рішення рекомендувати Генеральному прокурору України для призначення на керівника Генеральної інспекції України Уварова В.Г. (отримав 6 голосів членів Комісії) або Купецького В.В. (отримав 5 голосів членів Комісії)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник Генерального прокурора України Богдан Витвицький не виключив, що керівник Генеральної інспекції ГПУ може бути призначений до кінця листопада.