Ю.Луценко рекомендовали двух кандидатов на должность руководителя Генинспекции ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генпрокуратуры.
По информации пресс-службы, комиссия провела собеседования с 12 кандидатами на должность руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины.
"По результатам голосования 15 ноября 2016 года большинством от общего состава Комиссии принято решение рекомендовать Генеральному прокурору Украины для назначения на руководителя Генеральной инспекции Украины Уварова В.Г. (получил 6 голосов членов Комиссии) или Купецкого В.В. (получил 5 голосов членов Комиссии)", - говорится в сообщении.
Напомним, советник Генерального прокурора Украины Богдан Витвицкий не исключил, что руководитель Генеральной инспекции ГПУ может быть назначен до конца ноября.