Ю.Луценко зустрівся із послом Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із новопризначеним послом Азербайджанської Республіки в Україні Азером Худієвим. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
У ході заходу учасники обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю. Зокрема, взаємодію щодо ефективного попередження та розслідування злочинів.
Зустріч стала черговим кроком у поглибленні двостороннього діалогу між представниками України та Азербайджанської Республіки.