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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Ю.Луценко зустрівся із послом Азербайджану

Ю.Луценко зустрівся із послом Азербайджану

Київ • УНН

 • 6789 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся із новопризначеним послом Азербайджанської Республіки в Україні Азером Худієвим. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

У ході заходу учасники обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю. Зокрема, взаємодію щодо ефективного попередження та розслідування злочинів.

Зустріч стала черговим кроком у поглибленні двостороннього діалогу між представниками України та Азербайджанської Республіки.

Українські Національні Новини

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