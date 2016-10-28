Ю.Луценко встретился с послом Азербайджана

В ходе мероприятия участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. В частности, взаимодействии по эффективному предупреждению и расследованию преступлений.

Встреча стала очередным шагом в углублении двустороннего диалога между представителями Украины и Азербайджанской Республики.