Ю.Луценко встретился с послом Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с новым послом Азербайджанской Республики в Украине Азером Худиевым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В ходе мероприятия участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. В частности, взаимодействии по эффективному предупреждению и расследованию преступлений.
Встреча стала очередным шагом в углублении двустороннего диалога между представителями Украины и Азербайджанской Республики.