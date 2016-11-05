Ю.Луценко у Гаазі переконуватиме МКС у тому, що події на Майдані призвели до війни в Україні

"Представники МКС сумніваються в тому, що події на Майдані можуть бути на пряму предметом розгляду в Гаазі... тому що для цього потрібно довести, що в Україні немає можливості проводити слідство і суд з цих питань. Я не знаю, як це пояснити... Ми знайшли спільну мову з представниками МКС, що події на Майдані були лише частиною ланцюга подій, що призвели до війни в Україні, а війна з великою часткою ймовірності все-таки є юрисдикцією МКС. І це очевидно, що відповідальність вищого російського керівництва і російських військових, які чинять військові злочини тут, Україна не може розглянути, і це може бути розглянуто в Гаазі", - повідомив Луценко.

"Наша версія, яку я збираюся обговорити в Гаазі, зводиться до наступного, Янукович і його оточення спочатку в спробі утримати свою владу для пограбування країни пішли на тиск проти демонстрантів, які виступали проти його курсу, потім на їх фізичне знищення. Потім він прилетів на схід країни і намагався розколоти країну, коли це не вдалося, він прилетів на територію РФ, а потім у Крим для того, щоб освятити анексію Криму, і підписав заклик до введення російських військ на територію України. Закінчений склад державної зради, який фактично призвів до військових злочинів, що з великою часткою ймовірності є підслідністю Міжнародного кримінального суду", - додав він.

Він також зазначив, що у МКС були задоволені кількістю та якістю матеріалів, які були надані їм військовою прокуратурою України.

"Ось про це я буду говорити в Гаазі в 20-х числах цього місяця, дуже сподіваюся на розуміння. Тим більше МКС був задоволений кількістю та якістю матеріалів, які військова прокуратура надала їм", - додав він.

Нагадаємо, раніше Є.Єнін повідомив, що Україна протягом місяця передасть до МКС дані про причетність керівництва РФ до подій у Криму і на Донбасі.