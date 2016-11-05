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Ю.Луценко в Гааге убеждать МУС в том, что события на Майдане привели к войне в Украине

Ю.Луценко в Гааге убеждать МУС в том, что события на Майдане привели к войне в Украине

Киев • УНН

 • 11914 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ноябре намерен провести в Гааге переговоры с представителями Международного уголовного суда о подследственности расследования событий на Майдане. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН со ссылкой на " 112 Украина ".

"Представители МУС сомневаются в том, что события на Майдане могут быть напрямую предметом рассмотрения в Гааге ... потому что для этого нужно доказать, что в Украине нет возможности проводить следствие и суд по этим вопросам. Я не знаю, как это объяснить. .. Мы нашли общий язык с представителями МУС, что события на Майдане были только частью цепи событий, приведших к войне в Украине, а война с большой долей вероятности все-таки является юрисдикцией МУС. И это очевидно, что ответственность высшего российского руководства и российских военных, которые совершают военные преступления здесь, Украина не может рассмотреть, и это может быть рассмотрено в Гааге ", - сообщил Ю.Луценко.

"Наша версия, которую я собираюсь обсудить в Гааге, сводится к следующему, Янукович и его окружение сначала в попытке удержать свою власть для ограбления страны пошли на давление против демонстрантов, выступавших против его курса, затем на их физическое уничтожение. Затем он прилетел на восток страны и пытался расколоть страну, когда это не удалось, он прилетел на территорию РФ, а затем в Крым для того, чтобы освятить аннексию Крыма, и подписал призыв к введению российских войск на территорию Украины. Законченный состав государственной измены, который фактически привел до военных преступлений, с большой долей вероятности  является подследственностью Международного уголовного суда ", - добавил он.

Он также отметил, что в МУС были довольны количеством и качеством материалов, которые были предоставлены им военной прокуратурой Украины.

"Вот об этом я буду говорить в Гааге в 20-х числах этого месяца, очень надеюсь на понимание. Тем более МУС был доволен количеством и качеством материалов, что военная прокуратура предоставила им", - добавил он.

Напомним, ранее Е.Енин сообщил, что Украина в течение месяца передаст МКС данные о причастности руководства РФ к событиям в Крыму и на Донбассе.

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