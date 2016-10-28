Ю.Луценко: у департаменті спецрозслідувань працює 134 співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури працює 134 співробітників. Про це в заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко журналістам у п'ятницю, передає УНН.
"43 слідчих, 22 прокурори, 12... криміналістів і велике документальне забезпечення. Плюс 70 відряджених. У сумі це 134 працівників", - зазначив Ю.Луценко.
Нагадаємо, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури було реорганізовано департамент спеціальних розслідувань ГПУ.