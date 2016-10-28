Ю.Луценко: в департаменте спецрасследований работает 134 сотрудника
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры работает 134 сотрудника. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам в пятницу, передает УНН.
"43 следователя, 22 прокурора, 12 ... криминалистов и большое документальное обеспечение. Плюс 70 командированных. В сумме это 134 работника", - отметил Ю.Луценко.
Напомним, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован департамент специальных расследований ГПУ.