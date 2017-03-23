Ю.Луценко про попередні версії убивства Д.Вороненкова: як контрабанда ФСБ РФ, так і свідчення у справі В.Януковича (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Попередніми версіями убивства екс-депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова є як контрабанда ФСБ РФ, так і надання свідчень у справі екс-президента Віктора Януковича. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“На цей момент ми маємо дві версії. Для того, щоб їх окреслити, треба пояснити, хто такий був депутат Вороненков. Він працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді РФ... На цей момент попередніми версіями є як версія свідка у справі Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ РФ під прикриттям президента РФ. Думаю, що обидві ці версії будуть відпрацьовані у ході слідства, яке моїм рішенням передане із рук Нацполіції до прокуратури міста Києва”, — зазначив Ю.Луценко.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.