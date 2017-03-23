Ю.Луценко о предыдущих версиях убийства Д.Вороненкова: как контрабанда ФСБ РФ, так и показания по делу В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Предыдущими версиями убийства экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова было как контрабанда ФСБ РФ, так и дачи показаний по делу экс-президента Виктора Януковича. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"На данный момент мы имеем две версии. Для того, чтобы их определить, нужно объяснить, кто такой был депутат Вороненков. Он работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде РФ ... На данный момент предыдущими версиями является как версия свидетеля по делу Януковича, так и версия убийства дела контрабанды ФСБ РФ под прикрытием президента РФ. Думаю, что обе эти версии будут отработаны в ходе следствия, моим решением передано из рук Нацполиции в прокуратуру города Киева", - отметил Луценко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.