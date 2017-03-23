Ю.Луценко о предыдущих версиях убийства Д.Вороненкова: как контрабанда ФСБ РФ, так и показания по делу В.Януковича

"На данный момент мы имеем две версии. Для того, чтобы их определить, нужно объяснить, кто такой был депутат Вороненков. Он работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде РФ ... На данный момент предыдущими версиями является как версия свидетеля по делу Януковича, так и версия убийства дела контрабанды ФСБ РФ под прикрытием президента РФ. Думаю, что обе эти версии будут отработаны в ходе следствия, моим решением передано из рук Нацполиции в прокуратуру города Киева", - отметил Луценко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.