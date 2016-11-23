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Ю.Луценко прибув до Великої Британії з робочим візитом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко розпочав робочий візит до Лондону (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Ю.Луценко прибув до Великої Британії з робочим візитом

Метою візиту делегації Генеральної прокуратури України до Великої Британії є обговорення питань двостороннього співробітництва та подальшої інституційної підтримки відомства.

Так, під час візиту Ю.Луценко провів ряд двосторонніх зустрічей з представниками компетентних органів Сполученого Королівства, а саме Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Королівської прокурорської служби та Служби податкових та митних зборів та поінформував британську сторону про результати розслідування актуальних кримінальних проваджень стосовно колишніх високопосадовців та причетних до них осіб, а також щодо розслідування злочинів під час Революції Гідності.

За результатами зустрічі відзначено позитивні напрацювання з вказаних питань та висловлено зацікавленість у широкій співпраці між відомствами, у тому числі щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу та екстрадицію.

“Генеральна прокуратура України високо цінує ту допомогу, що надавалася та надається британською стороною на шляху реформування та сподівається на її продовження”, — підсумував Ю.Луценко.

 

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