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Ю.Луценко прибыл в Великобританию с рабочим визитом

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал рабочий визит в Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Ю.Луценко прибыл в Великобританию с рабочим визитом

Целью визита делегации Генеральной прокуратуры Украины в Великобританию является обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшей институциональной поддержки ведомства.

Так, во время визита Ю.Луценко провел ряд двусторонних встреч с представителями компетентных органов Соединенного Королевства, а именно Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Королевской прокурорской службы и Службы налоговых и таможенных сборов и проинформировал британскую сторону о результатах расследования актуальных уголовных производств в отношении бывших высокопоставленных чиновников и причастных к ним лиц, а также по расследованию преступлений во время Революции Достоинства.

По результатам встречи отмечены положительные наработки по указанным вопросам и высказана заинтересованность в широком сотрудничестве между ведомствами, в том числе по выполнению запросов о международной правовой помощи и экстрадиции.

"Генеральная прокуратура Украины высоко ценит ту помощь, которая оказывалась и оказывается британской стороной на пути реформирования и надеется на ее продолжение", - подытожил Ю.Луценко.

 

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