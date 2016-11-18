Ю.Луценко: працівника слідчого ізолятора І.Мамчура вбили на замовлення ФСБ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Начальника відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та інформатизації Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура вбили на замовлення органів ФСБ Російської Федерації. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Генпрокурор зазначив, що у ході досудового розслідування при проведенні огляду місця події вилучені мікрочастинки зі зброї, з якої здійснювалися постріли, а також недопалки цигарок та інше. В подальшому, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відібрано біологічні зразки у близьких родичів потенційно підозрюваних осіб.
Так, за висновками судових молекулярно-генетичних експертиз підтверджено тотожність генетичних ознак клітин з ядрами на недопалках та пістолеті із клітинами, вилученими із біологічних зразків близьких родичів потенційно підозрюваних осіб, жителів Маріуполя.
“17 листопада під час спроби перетину Державного кордону був затриманий один із цих підозрюваних, він житель Маріуполя, а пробував перейти на сторону Російської Федерації з території Харківської області”, — сказав Ю.Луценко.
Ю.Луценко зазначив, що підозрюваний при усній бесіді зі слідчим повідомив, що вчинив вбивство на замовлення органів ФСБ Російської Федерації, оскільки І.Мамчур раніше проходив військову службу у підрозділі спеціального призначення.