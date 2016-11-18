Ю.Луценко: сотрудника следственного изолятора И.Мамчура убили по заказу ФСБ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Начальника отдела инженерно-технических средств охраны, связи и информатизации Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура убили по заказу органов ФСБ Российской Федерации. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Генпрокурор отметил, что в ходе досудебного расследования при проведении осмотра места происшествия изъяты микрочастицы оружия, из которого осуществлялись выстрелы, а также окурки и прочее. В дальнейшем, путем проведения негласных следственных (розыскных) действий отобраны биологические образцы у близких родственников потенциально подозреваемых лиц.
Так, по заключениям судебных молекулярно-генетических экспертиз подтверждено тождество генетических признаков клеток с ядрами на окурках и пистолете с клетками, изъятыми из биологических образцов близких родственников потенциально подозреваемых лиц, жителей Мариуполя.
"17 ноября во время попытки пересечения Государственной границы был задержан один из подозреваемых, он житель Мариуполя, а пробовал перейти на сторону Российской Федерации с территории Харьковской области", - сказал Ю.Луценко.
Ю.Луценко отметил, что подозреваемый при устной беседе со следователем сообщил, что совершил убийство по заказу органов ФСБ Российской Федерации, поскольку И.Мамчур ранее проходил военную службу в подразделении специального назначения.