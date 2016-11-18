Ю.Луценко планує цього року розпочати процесуальні дії для заочного засудження В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує звернутися до нардепів для уточнення порядку заочного засудження, щоб цього року розпочати процесуальні дії для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича та його спільників. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Поплічники В.Януковича писали кримінально-процесуальний кодекс під себе. У цьому кодексі передбачено, що заочне засудження можливе лише для кожного фігуранта окремо. Як можна засудити групу: людина, яка задумала злочин, людина, яка купила пістолет і людина, яка вбила, у трьох різних процесах. Людина навіть непрофесіонал розуміє, що це неможливо, тому ГПУ звертатиметься до народних депутатів, щоб уточнити цей порядок, що відкриє можливість вже в цьому році розпочати необхідні процесуальні дії для заочного засудження В.Януковича та його поплічників. Підкреслюю, що нами зібрані докази для не менше п'яти кримінальних проваджень щодо цього”, — сказав він.