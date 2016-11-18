Ю.Луценко планує цього року розпочати процесуальні дії для заочного засудження В.Януковича

“Поплічники В.Януковича писали кримінально-процесуальний кодекс під себе. У цьому кодексі передбачено, що заочне засудження можливе лише для кожного фігуранта окремо. Як можна засудити групу: людина, яка задумала злочин, людина, яка купила пістолет і людина, яка вбила, у трьох різних процесах. Людина навіть непрофесіонал розуміє, що це неможливо, тому ГПУ звертатиметься до народних депутатів, щоб уточнити цей порядок, що відкриє можливість вже в цьому році розпочати необхідні процесуальні дії для заочного засудження В.Януковича та його поплічників. Підкреслюю, що нами зібрані докази для не менше п'яти кримінальних проваджень щодо цього”, — сказав він.