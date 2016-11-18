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15 марта, 19:03 • 108838 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148918 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126861 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120164 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106758 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102386 просмотра

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Ю.Луценко планирует в этом году начать процессуальные действия для заочного осуждения В.Януковича

Ю.Луценко планирует в этом году начать процессуальные действия для заочного осуждения В.Януковича

Киев • УНН

 • 8287 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует обратиться к нардепам для уточнения порядка заочного осуждения, чтобы в этом году начать процессуальные действия для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича и его сообщников. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сообщники В.Януковича писали Уголовно-процессуальный кодекс под себя. В этом кодексе предусмотрено, что заочное осуждение возможно лишь для каждого фигуранта отдельно. Как можно осудить группу: человек, который задумал преступление, человек, купивший пистолет и человек, который убил в трех разных процессах. Человек даже непрофессионал понимает, что это невозможно, поэтому ГПУ будет обращаться к народным депутатам, чтобы уточнить этот порядок, что откроет возможность уже в этом году начать необходимые процессуальные действия для заочного осуждения Януковича и его пособников. Подчеркиваю, что нами собраны доказательства для не менее пяти уголовных производств по этому поводу", - сказал он.

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