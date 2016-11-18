Ю.Луценко планирует в этом году начать процессуальные действия для заочного осуждения В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует обратиться к нардепам для уточнения порядка заочного осуждения, чтобы в этом году начать процессуальные действия для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича и его сообщников. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сообщники В.Януковича писали Уголовно-процессуальный кодекс под себя. В этом кодексе предусмотрено, что заочное осуждение возможно лишь для каждого фигуранта отдельно. Как можно осудить группу: человек, который задумал преступление, человек, купивший пистолет и человек, который убил в трех разных процессах. Человек даже непрофессионал понимает, что это невозможно, поэтому ГПУ будет обращаться к народным депутатам, чтобы уточнить этот порядок, что откроет возможность уже в этом году начать необходимые процессуальные действия для заочного осуждения Януковича и его пособников. Подчеркиваю, что нами собраны доказательства для не менее пяти уголовных производств по этому поводу", - сказал он.