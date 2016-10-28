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Ю.Луценко хоче удосконалити закон про заочне засудження

Ю.Луценко хоче удосконалити закон про заочне засудження

Київ • УНН

 • 7507 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура розробила удосконалений проект закону про заочне засудження, який після узгодження буде переданий до Верховної Ради. Про це він повідомив журналістам у п'ятницю, передає УНН.

“Є дебати про те, чи якісним є закон, котрий наразі дії і дозволяє спеціальний режим заочного засудження. Генпрокуратура розробила проект закону”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, закон ще буде узгоджено і потім буде передано до Верховної Ради для прийняття.

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