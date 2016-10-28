Ю.Луценко хочет усовершенствовать закон о заочном осуждении

"Есть дебаты о том, качествен ли закон, который сейчас действует и позволяет специальный режим заочного осуждения. Генпрокуратура разработала проект закона", - сказал Ю.Луценко.

По его словам, закон еще будет согласован и затем будет передан в Верховную Раду для принятия.