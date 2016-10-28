Ю.Луценко хочет усовершенствовать закон о заочном осуждении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура разработала усовершенствованный проект закона о заочном осуждении, который после согласования будет передан в Верховную Раду. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает УНН.
"Есть дебаты о том, качествен ли закон, который сейчас действует и позволяет специальный режим заочного осуждения. Генпрокуратура разработала проект закона", - сказал Ю.Луценко.
По его словам, закон еще будет согласован и затем будет передан в Верховную Раду для принятия.