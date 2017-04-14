Ю.Ковалів йде з наглядової ради "Нафтогазу" з 17 квітня - НАК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З 17 квітня припиняються повноваження голови наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Юлії Ковалів у зв’язку з поданою нею заявою. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", передає УНН.
“3 квітня 2017 року голова наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Юлія Ковалів написала заяву про припинення своїх повноважень як члена наглядової ради Нафтогазу за власним бажанням. З 17 квітня її повноваження припиняються", - йдеться у повідомленні.
Ю.Ковалів зазначила, що наразі немає консенсусу щодо шляхів подальшого розвитку "Нафтогазу" і продовження реформи корпоративного управління згідно початкового плану.
Голова наглядової ради повідомила, що планує зосередитись на роботі офісу Національної інвестиційної ради.
Нагадаємо, Юлію Ковалів було обрано на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу" відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21 квітня 2016 року №725.