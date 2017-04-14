Ю.Ковалив уходит из наблюдательного совета "Нафтогаза" с 17 апреля - НАК

"3 апреля 2017 года председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета "Нафтогаза" по собственному желанию. С 17 апреля ее полномочия прекращаются", - говорится в сообщении.

Ю.Коваль отметила, что пока нет консенсуса относительно путей дальнейшего развития "Нафтогаза" и продолжение реформы корпоративного управления в соответствии с первоначальным планом.

Председатель наблюдательного совета сообщила, что планирует сосредоточиться на работе офиса Национального инвестиционного совета.

Напомним, Юлия Ковалив была избрана на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза" в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 21 апреля 2016 №725.