Ю.Ковалив уходит из наблюдательного совета "Нафтогаза" с 17 апреля - НАК

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100927 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116363 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175105 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128249 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123810 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116531 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107468 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103885 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Ю.Ковалив уходит из наблюдательного совета "Нафтогаза" с 17 апреля - НАК

Ю.Ковалив уходит из наблюдательного совета "Нафтогаза" с 17 апреля - НАК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. С 17 апреля прекращаются полномочия председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлии Ковалив в связи с поданным ею заявлением. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.

"3 апреля 2017 года председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета "Нафтогаза" по собственному желанию. С 17 апреля ее полномочия прекращаются", - говорится в сообщении.

Ю.Коваль отметила, что пока нет консенсуса относительно путей дальнейшего развития "Нафтогаза" и продолжение реформы корпоративного управления в соответствии с первоначальным планом.

Председатель наблюдательного совета сообщила, что планирует сосредоточиться на работе офиса Национального инвестиционного совета.

Напомним, Юлия Ковалив была избрана на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза" в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 21 апреля 2016 №725.

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