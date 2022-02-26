YouTube вимкнув монетизацію каналів Russia Today
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що YouTube вимкнув монетизацію каналів Russia Today, інформує УНН.
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"YouTube відключив монетизацію каналів Russia Today", — написав Федоров.
Нагадаємо
У Росії не відкриваються сайти Роскомнагляду, Кремля та низки інших установ, а по російському телебаченню показують українські пісні.
Додамо
Розпочалася підготовка до від'єднання Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.