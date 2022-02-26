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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 14382 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ухвалено рішення відключити Росію від SWIFT

Ухвалено рішення відключити Росію від SWIFT

Київ • УНН

 • 667958 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Розпочалася підготовка до відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся українська дипломатія — від президента України до аташе в українському посольстві”, — написав Кулеба.

Деталі

Міністр наголосив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція підтримала відключення Росії від SWIFT.

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