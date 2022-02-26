Ухвалено рішення відключити Росію від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Розпочалася підготовка до відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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“Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся українська дипломатія — від президента України до аташе в українському посольстві”, — написав Кулеба.
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Міністр наголосив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України.
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