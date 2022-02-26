Принято решение отключить Россию от SWIFT

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“Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия — от президента Украины до атташе в украинском посольстве”, — написал Кулеба.

Детали

Министр отметил, что эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины.

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