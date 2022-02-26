Принято решение отключить Россию от SWIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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“Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия — от президента Украины до атташе в украинском посольстве”, — написал Кулеба.
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Министр отметил, что эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины.
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