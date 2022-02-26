Цитата

"YouTube отключил монетизацию каналов Russia Today", — написал Федоров.

Напомним

В России не открываются сайты Роскомнадзора, Кремля и ряда других учреждений, а по российскому телевидению показывают украинские песни.

Добавим

Началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT.