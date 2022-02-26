YouTube отключил монетизацию каналов Russia Today
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что YouTube отключил монетизацию каналов Russia Today, информирует УНН.
Цитата
"YouTube отключил монетизацию каналов Russia Today", — написал Федоров.
Напомним
В России не открываются сайты Роскомнадзора, Кремля и ряда других учреждений, а по российскому телевидению показывают украинские песни.
Добавим
Началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT.