Євростат: майже півмільйона українців отримали посвідку на проживання в ЄС минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За 2015 рік майже півмільйона українців отримали посвідку на проживання в країнах ЄС, що є найбільшим показником у порівнянням з громадянами інших країн, передає УНН з посиланням на дані Євростату.
Так, в 2015 році в країнах ЄС отримали посвідку на проживання 2 млн 605 тисяч, з яких найбільше українців – 499 992 тисяч. При цьому кількість іноземних громадян, які отримали вид на проживання в ЄС, досягло історичного максимуму.
"Причини надання дозволів на проживання різняться поміж іноземних громадян. Серед десятки лідерів по триманню посвідки на проживання в 2015 році, українці скористалися посвідкою на проживання в основному з причин зайнятості (75% з усієї кількості). Китайці (61,2%) та бразильці (42,7%) отримали посвідку на проживання через навчання. У той же час марокканці (70,5%) отримали посвідку на проживання через сімейні причини, як і громадяни Туреччини (50,4%)", - йдеться в звіті.
В Євростаті зазначили, що українці отримали посвідку на проживання в основному у Польщі.
"З півмільйона українців, 86% отримали посвідку на проживання у Польщі - 430 081 осіб", - зазначили в Євростаті.